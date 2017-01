Hannover . Minustemperaturen und Eisregen haben am Sonnabend auf vielen Straßen im Norden und Nordwesten Deutschlands zu gefährlichem Glatteis geführt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung für das nordwestliche Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg heraus. Aufgrund gefrierenden Regens oder Sprühregens müsse verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. Der DWD warnte vor Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr und vor Autofahrten.

Allerdings sollten Autofahrer auch in allen anderen Teilen Niedersachsens vorsichtig fahren. So ist unter anderem in der Region Hannover am Nachmittag mit Niederschlag und somit glatten Straßen zu rechnen.

Beim Anfahren drehen die Räder durch, beim Bremsen blockieren sie: Auf glatten Straßen rutschen Autos manchmal mehr als dass sie fahren. Autofahrer müssen ihren Fahrstil derzeit entsprechend anpassen. Zur Bildergalerie

Brocken lockt mit 35 Zentimeter Schnee - Neuschnee erwartet

Ausflügler und Winterwanderer lockt der Brocken im Harz aktuell mit einer 35 Zentimer hohen Schneedecke. "Es ist bei schönstem Wetter wunderbar winterlich", sagte Wetterbeobachter Marc Kinkeldey am Samstag auf dem Brockenplateau in 1141 Metern Höhe. Seinen Angaben zufolge bleiben Dauerfrost und Schneedecke auch in den kommenden Tagen erhalten - zumindest garantiert oberhalb von 600 Metern. "Wir erwarten bis Montag sogar noch etwas Neuschnee", sagte er.

Laut Harzer Tourismusverband ist der Harz momentan ideal für einen kurzen Winterausflug. 31 von 52 Pisten seien geöffnet und 303 von 708 Loipenkilometer gespurt. Von den vorhandenen Rodelbahnen seien 22 von 35 präpariert, ausgedehnte Winterwanderungen seien in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge auf 193 von 321 Kilometern möglich. In der Westernstadt Pullman City Harz bei Hasselfelde freuen sich Teilnehmer und Zuschauer beim Schlittenhunderennen ebenfalls über den Schnee.

Lange hat der Winter auf sich warten lassen. Nun liegt im Oberharz genug Schnee zum Skifahren. Zur Bildergalerie

dpa/frs