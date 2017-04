Hannover. Aprilwetter und kühle Temperaturen begleiten in diesem Jahr die Ostereier-Suche in ganz Deutschland. Schauer, Gewitter und Temperaturen zwischen 7 und 13 Grad kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für den Ostersonntag an.

Noch etwas kühler wird es am Ostermontag, an dem nur noch vereinzelt mehr als zehn Grad erreicht werden. In höheren Lagen der Mittelgebirge kann sogar noch einmal Schnee fallen.

Besonders nachts wird es kalt: Bis zur Wochenmitte gehen die Temperaturen dabei immer weiter zurück, am Mittwoch sinken sie in der Region Hannover sogar bis auf den Gefrierpunkt. Wenigstens bleibt es dabei in Niedersachsen zumeist trocken.

dpa/sbü