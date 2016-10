Wieder Anschlag gegen Rechte im Kreis Göttingen

Tiftlingerode. Das Fahrzeug, das völlig zerstört wurde, gehört nach Angaben eines Polizeisprechers einem Angehörigen des rechten "Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen". Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei nicht. Erst vor einer Woche war in Göttingen das Auto eines Mitglieds der Gruppierung in Brand gesetzt worden. Schon davor hatte es wiederholt Brandanschläge auf Fahrzeuge von Rechten in Göttingen und Umgebung gegeben.

In Einbeck und Hardegsen (Kreis Northeim) waren zudem die Haustüren von Mitgliedern des "Freundeskreises" eingeschlagen worden. Die fremden- und ausländerfeindliche Gruppierung hält seit Monaten in der Region in unregelmäßigen Abständen sogenannte Mahnwachen ab. Dagegen gibt es vielfältigen Protest.

dpa