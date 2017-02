Der Geflügelfleisch-Marktführer PHW (Wiesenhof) hat in sein neues Zentrallabor in Lohne 2 Millionen Euro investiert. Das Labor sei nach dem verheerenden Brand eines Geflügelschlachthofes der Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr in der Stadt ein Bekenntnis zum Standort Lohne, sagte der PHW-Vorstandsvorsitzende Peter Wesjohann am Freitag.