Wir suchen Ihre gute Nachricht

Tagtäglich lesen Sie zahlreiche Nachrichten, Analysen und Reportagen in Ihrer HAZ. Oft geht es hierbei um aktuelle Probleme – und welche Lösungen sich möglicherweise anbieten. Viele Menschen wünschen sich aber auch die anderen Geschichten. „Bringen Sie doch mehr gute Nachrichten“, erzählen uns Leser immer wieder bei Redaktionsbesuchen. Berichte, die Mut machen oder ein Beispiel dafür sind, wie schwierige Situationen gemeistert werden können. Solche Artikel haben schon immer in der HAZ gestanden, und das wird natürlich auch weiterhin so bleiben.

Platz für die schönen Momente

Jetzt wollen wir aber einen Platz schaffen, der nur Ihren guten Nachrichten dieses Jahres gehört. Was war Ihr schönster Moment in den zurückliegenden Monaten? Ein unverhofftes Wiedersehen, ein neuer Job nach langer Arbeitslosigkeit, der erfolgreiche Einsatz für ein tolles Projekt oder vielleicht spontane Hilfe in einer schwierigen Situation?

Im vergangenen Jahr zum Beispiel haben uns Benjamin und Anna Rebmann aus Ostfriesland erzählt, wie sie und ihre kleine Tochter Katinka wie durch ein Wunder einen schweren Autounfall nahezu unverletzt überstanden. Diesen Tag werden sie wohl künftig immer als ihren zweiten Geburtstag feiern. Die Lehrerin und ihr Mann haben aber auch davon berichtet, wie viel ihnen damals die spontane Hilfe von fremden Menschen am Unfallort bedeutet hat.

Wir suchen Geschichten – Ihre Geschichten. Sie können berührend sein, aber genauso gut auch lustig, spannend oder auf andere Weise ungewöhnlich. Melden Sie sich, wenn Sie etwas erlebt haben, das Sie gerne mit den Lesern der HAZ teilen würden. Schreiben Sie uns kurz, worum es geht, wir melden uns dann bei Ihnen, wenn wir Ihr Erlebnis erzählen und drucken wollen.

Und vielleicht können Sie Ihre Geschichte schon bald in der Zeitung lesen und im Radio hören. Die Reihe „Meine gute Nachricht des Jahres 2017“ ist ein gemeinsames Projekt der HAZ mit dem Radiosender NDR Info, dem „Hamburger Abendblatt“, den „Kieler Nachrichten“ und der „Ostseezeitung“ in Rostock.

Einen ganz besonderen Preis gibt es auch zu gewinnen: Die Einsender der sechs schönsten Geschichten werden die Elbphilharmonie in Hamburg besuchen. Am 11. Januar, zum ersten Geburtstag des spektakulären Konzerthauses, nehmen die Gewinner und je eine Begleitperson an einer exklusiven Führung durch die „Elphi“ teil. Sie werfen einen Blick in den Backstage-Bereich und erleben im Anschluss eine Generalprobe des NDR Elbphilharmonie Orchesters im großen Konzertsaal unter Leitung von Herbert Blomstedt.

Viel Glück!