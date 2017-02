Stark gesunken ist die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2016 in Niedersachsen. Auf den Straßen des Landes sind insgesamt 418 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 39 oder 8,5 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Freitag mit.