Zeuge belastet Hassprediger Abu Walaa

Celle. Im Prozess gegen den Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa und vier mutmaßliche Unterstützer vor dem Oberlandesgericht Celle hat am Mittwochvormittag der Kronzeuge Anil O. mit seiner Aussage begonnen. Dabei bezeichnete er Abu Walaa als „den Repräsentanten des Islamischen Staats (IS) in Deutschland und betonte, das hätten dessen Mitangeklagte Hasan C. und Boban S. ihm gegenüber auch bestätigt. Abu Walaa und die anderen Angeklagten reagierten immer wieder mit Kopfschütteln und Gelächter auf die Schilderungen des 23-Jährigen. Erstmals in diesem Prozess machten sich alle fünf Angeklagten intensiv Notizen.

O. berichtete, dass er im Juni und Juli 2015 intensiven Unterricht bei C. und S. im Ruhrgebiet genossen habe. Dort sei intensiv die Ideologie des IS gelehrt worden. „Man hat den Teilnehmern der Seminare immer wieder den Eindruck vermittelt, dass sie Auserwählte, von Gott Rechtgeleitete seien“, beschrieb Anil O. das Vorgehen des Duos. C. und S. hätten immer wieder an ihre Schüler appelliert, entweder Anschläge in Deutschland zu begehen oder in das damalige Herrschaftsgebiet des IS in Syrien und dem Irak auszureisen – wobei sie vor allem für letzteren Schritt geworben hätten. Der Unterricht habe inhaltlich genau dem entsprochen, was der IS selbst in seinem Herrschaftsbereich auch gelehrt habe, das habe er über das Internet eindeutig feststellen können.

Nach Abschluss der Unterrichte zum Ende des Fastenmonats Ramadan im Sommer 2015 hätten C. und S. ihn sozusagen als Delegierten ihrer Unterrichtsgruppe zu Abu Walaa nach Hildesheim geschickt – dieser habe dann endgültig über die Ausreise entscheiden sollen. Geht der Prozess weiter wie geplant, soll O. am Nachmittag ausführlich schildern, was er in Hildesheim mit Abu Walaa und anderen erlebt hat.

Wie schon bei seinem eigenen Prozess in Düsseldorf war Anil O. mit einer blonden Perücke getarnt. Mit weichen Gesichtszügen und sanfter Stimme wirkte der 23-Jährige fast jungenhaft. Eindringlich schilderte er vor allem seine Radikalisierung als Jugendlicher und junger Erwachsener. Zwar sei er „säkular, eher westlich“ erzogen worden, doch im Alter von 15 oder 16 Jahren über das Internet zunehmend auf die radikalislamische Ideologie aufmerksam geworden, habe dann auch immer mehr Freunde in diesem Bereich – der Einser-Abiturient O. selbst sprach wörtlich von „Personen, die dem sogenannten salafistischen Spektrum zuzuordnen sind“ – gefunden.

Mit 18 sei er mit einem Freund nach Syrien gereist, um humanitäre Hilfe zu leisten: „Wenn Sie durch Aleppo fahren, die ganzen zerbombten Häuser sehen, Witwen, Waisen und Kinder mit amputierten Gliedmaßen – das ist schon ziemlich heftig für einen 18-Jährigen“, sagte er. Die Erfahrungen dort hätten ihn in seinem Weg in den radikalen Islam und schließlich zur Sympathie mit dem IS bestärkt, bis er sich diesem nach der Ausrufung des sogenannten Kalifats durch IS-Chef Abu-Bakr al Baghdadi im Jahr 2014 vollständig zugewandt habe – „bis zur Obsession“. So sei er auch mit den Angeklagten in Kontakt gekommen – zunächst mit Hasan C. und Boban S., dann mit Abu Walaa. Die beiden weiteren Hildesheimer Angeklagten Mahmoud O. und Ahmed F. Y. erwähnte er bislang nicht.

Von Tarek Abu Ajamieh