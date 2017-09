Zugverkehr auf Strecke Hannover-Göttingen gestört

Hannover. Grund ist eine am Mittwoch eingerichtete Baustelle: Deshalb steht auf einem Teil der Strecke nur ein Gleis zur Verfügung, dass sich alle Züge teilen müssen. Außerdem sind dort am Freitag noch Störungen im Stellwerk und an der Signaltechnik aufgetreten.

Metronom teilte deshalb mit, dass es zu hohen Verspätungen von bis 45 Minuten oder gar Zugausfällen kommt, weil die Metronom-Züge die Engstelle gar nicht passieren können.

Laut Deutscher Bahn soll die Störung frühestens am Sonnabend gegen 14 Uhr behoben sein.

sbü