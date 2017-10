Zwei Festnahmen bei grenzüberschreitender Drogenrazzia

Bunde. Im Zentrum der Polizeiaktion standen die unmittelbar an der Grenze liegenden Gemeinden Bunde, Weener und Bellingwedde. Wie die niederländische Polizei mitteilte, wurden ein abwechselnd im Raum Groningen und Norddeutschland wohnender 28-Jähriger sowie ein zweiter Verdächtiger aus Groningen festgenommen. Die Fahnder beschlagnahmten vier Wohnungen, ein Firmengebäude, zwei Autos, Bargeld und weitere Wertgegenstände sowie die Buchhaltung. Durchsuchungen gab es auch in Assen und der Provinz Utrecht.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen im Sommer nach Hinweisen besorgter Dorfbewohner im niederländischen Bellingwedde auf zwei Cannabisplantagen in Bellingwolde und Veelerveen. Die gemeinsamen Nachforschungen in Niedersachsen und den Niederlanden ergaben, dass die für die Plantagen verantwortlichen Kriminellen im Grenzgebiet Cannabis vor allem in leerstehenden Bauernhöfen und Wohnungen anbauten und auch in Deutschland selber aktiv waren. Dort kaufte die Bande Immobilien, nach dem Vermuten der Ermittler um so ihr kriminell verdientes Geld weißzuwaschen.

Von dpa