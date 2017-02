Zwei Mädchen sind am Sonnabendnachmittag am Silbersee in Hesel im Eis eingebrochen. Eine zufällig vorbeikommende Passantin hatte das bemerkt und die Polizei gerufen. Die Kinder konnten gerettet werden und kamen in ein Krankenhaus. Auch die Frau wurde bei der Rettung leicht verletzt, wie die Feuerwehr Hesel mitteilte.