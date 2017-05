Leer . Der verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ob er in Lebensgefahr schwebt, sei derzeit unklar.

Die Explosion war nach Angaben des Sprechers so heftig, dass in einem Gebäude in der Nähe die Fenster zersprangen. Auch ein daneben liegendes Boot sei beschädigt worden.

Die Wasserschutzpolizei sei vor Ort, um die Ursache für den Unfall zu klären, sagte der Polizist.

dpa