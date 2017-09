Zwei Tote bei Unfällen im Norden

21-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Petershagen/Kalefeld. Eine 21-Jährige ist bei Kalefeld (Kreis Northeim) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Sie habe aus ungeklärter Ursache auf der B248 die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in die Universitätsklinik Göttingen, wo sie in der Nacht an ihren Verletzungen starb. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag.

24-Jähriger stirbt bei Autounfall in Petershagen

Bei einem Verkehrsunfall im ostwestfälischen Petershagen ist am frühen Samstagmorgen ein 24 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache war der Mann aus Niedersachsen auf einer Landstraße mit seinem Wagen nach links abgekommen, ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen wurde völlig zerstört, der Mann eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort, wie die Kreispolizei Minden mitteilte.

dpa