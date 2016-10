Kluse/Cloppenburg/Ganderkesee. Eine 74-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Kluse im Kreis Emsland gestorben. Die Frau überquerte mit ihrem Rad die Bundesstraße 70 und übersah dabei ein Wohnmobil, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die 69 Jahre alte Fahrerin des Wohnmobils konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte mit der Frau zusammen. Dabei erlitt die E-Bike-Fahrerin schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die beiden Insassen im Wohnmobil blieben unverletzt. Warum die Frau unvermittelt die Straße überqueren wollte, war zunächst unklar.

Auto überschlägt sich – Frau eingeklemmt

Eine 53 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall bei Ganderkesee im Kreis Oldenburg ums Leben gekommen. Sie war am Sonntagabend mit ihrem Auto auf einer Bundesstraße aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei Wildeshausen am Montag mitteilte. Ihr Wagen überschlug sich und blieb im Graben liegen. Die Frau wurde dabei eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Einsatzkräfte konnte sie nur noch tot aus dem Wrack bergen.

Pkw gerät in Gegenverkehr

Sechs Menschen sind am Sonntag bei einem Autounfall in Cloppenburg leicht verletzt worden. Ein 36-Jähriger missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei war er mit dem von rechts kommenden Wagen eines 38 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Durch den Aufprall geriet der 38-jährige Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Sechs Menschen, darunter ein fünf Jahre altes Kind, wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 70.000 Euro.

dpa