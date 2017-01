Leichtsinn mit üblen Folgen: Bei einem Unfall auf einem vereisten großen Parkplatz in Braunlage im Harz sind zwei junge Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Eine Gruppe Autofahrer übte am Freitagabend bei minus 15 Grad das Schleudern auf der spiegelglatten Fläche, wie die Polizei am Samstag mitteilte.