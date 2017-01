Hannover. In Niedersachsen gibt es weitere Vogelgrippe-Fälle. Bei zwei Putenmastbetrieben in den Landkreisen Cloppenburg und Oldenburg wurde das für Geflügel hochansteckende H5N8-Virus nachgewiesen, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Damit seien elf Nutzgeflügelbetriebe in Niedersachsen von der Geflügelpest betroffen, hieß es.

"Mit Ausnahme eines Kleinstbestandes im Landkreis Northeim mit 18 Hühnern und sechs Enten waren alle betroffenen Betriebe geschlossene Putenmastbestände - und zwar in den Landkreisen Oldenburg, Cloppenburg und Vechta." Dem Ministerium zufolge mussten seit Ausbruch der Geflügelpest im November rund 232 000 Tiere in Niedersachsen getötet werden. Für Menschen gilt das Geflügelpest-Virus als ungefährlich.

Im Landkreis Cloppenburg wurde das H5N8-Virus in einem Putenmastbetrieb in Garrel nachgewiesen, wie Landkreissprecherin Sabine Uchtmann berichtete. Die rund 14 000 Puten seien bereits getötet. "Wir sind beunruhigt. Wir hoffen, dass das nicht zu einem Flächenbrand wird", sagte Uchtmann. Die Ursache für die Verbreitung sei weiter unklar.

Das jüngst betroffene Unternehmen in Garrel liegt in einem Sperrgebiet, das um einen ebenfalls vom H5N8-Virus betroffenen Betrieb eingerichtet wurde. Nun muss ein neuer Sperrbezirk mit einem Radius von mindestens drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern eingerichtet werden.

In beiden Gebieten gelten besondere Auflagen für Tierhalter. Sie dürfen Vögel und Säugetiere nicht aus ihren Betrieben wegbringen oder neue Tiere hinzunehmen. Auch Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie tierische Nebenprodukte wie Mist und Gülle müssen im jeweiligen Unternehmen bleiben. Allein in dem neuen Sperrbezirk befinden sich Uchtmann zufolge knapp 20 Putenmastbetriebe.

Bei dem neuen Fall im Landkreis Oldenburg war ein Betrieb mit 3100 Puten betroffen, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Auch um dieses Unternehmen herum wird ein Sperr- und Beobachtungsgebiet eingerichtet.

Seit Anfang November häufen sich in Deutschland bestätigte H5N8-Fälle. Mitte November wurde das hochansteckende Vogelgrippe-Virus erstmals seit dem neuen Ausbruch in einem niedersächsischen Nutzgeflügelbestand nachgewiesen. Damals war ein Mastbetrieb in Barßel im Landkreis Cloppenburg betroffen.

