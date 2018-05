Niedersachsen

In Niedersachsen ist ein weiterer Wolf illegal mit 18 Schrotkugeln erschossen worden. Der Kadaver der Wölfin war bereits Anfang März im Kreis Celle gefunden worden. Aber erst jetzt hätten Untersuchungen den Verdacht eines illegalen Abschusses bestätigt, teilte das Wolfsbüro des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz am Dienstag in Hannover mit.

Die Polizei habe ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet. Wölfe sind in Deutschland streng geschützt. Für die illegale Tötung eines Wolf sieht das Gesetz als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Otte-Kinast plädiert für Abschüsse

Bei dem erschossenen Tier handelt es sich bereits um den 14. toten Wolf in Niedersachsen in diesem Jahr. Zwölf Wölfe kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben, zwei wurden illegal getötet. Insgesamt wurden in dem Bundesland seit 2003 43 tote Wölfe gezählt, sechs davon wurden illegal erschossen.

Unterdessen nehmen die Forderungen nach einer Begrenzung der Wolfspopulation zu. Unter anderen hat Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) für Abschüsse plädiert.

Von epd