Bakum. Bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim sind zwölf Bewohner verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in Bakum bei Vechta am Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 120 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Von den rund 50 Bewohnern der Anlage mussten nach Medienberichten 20 in Sicherheit gebracht werden.

Notärzte und Sanitäter versorgten die Verletzten, auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises war vor Ort. Die beiden Bewohner des Zimmers im Dachbereich kamen laut Polizei mit schwersten Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Zehn Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen oder einen Schock.

"Eines der beiden Opfer kam mit schwersten Brandverletzungen in eine Spezialklinik", sagte der leitende Notarzt Bert Mierke. "Wir hatten allein fünf Notärzte im Einsatz."

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Erdgeschoss und erster Stock seien nicht betroffen und weiter nutzbar, hieß es.

