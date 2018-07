Uelzen

Pendler auf einigen Linien der Erixx-Regionalbahn müssen wegen eines Warnstreiks am Dienstag mit Zugausfällen rechnen. Ab 14.00 Uhr seien Beschäftigte am Standort Uelzen zu einem mehrstündigen Streik aufgerufen, teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag mit. Von Uelzen aus fahren die Erixx-Züge nach Bremen und Braunschweig.

Beschäftigte fordern mehr Wahlmöglichkeiten

Hintergrund des Warnstreiks ist die EVG-Forderung in den laufenden Tarifverhandlungen nach einer Wahlmöglichkeit für die Beschäftigten zwischen mehr Geld, mehr Urlaub oder einer Arbeitszeitverkürzung. Bei mehr als 40 Bahnunternehmen hat die EVG diese Wahlmöglichkeit nach eigenen Angaben bereits verankert.

Von dpa/RND