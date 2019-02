Göttingen

Erneut haben Unbekannte hochwertige medizinische Geräte gestohlen. Dieses Mal wurden im Laufe des Wochenendes in der Herzberger Helios Klinik unter anderem Endoskope entwendet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich.

Ähnliche Fälle in Hannover und Bielefeld

Erst vor rund drei Wochen hatten Unbekannte ebenfalls hochwertige Geräte aus Krankenhäusern in Hannover und Bielefeld entwendet. Vergangenen Freitag tauchte die Beute wieder auf: In Paketen entdeckten Zollfahnder am Frankfurter Flughafen etwa 40 in Hannover gestohlene Endoskope im Wert von rund 1,2 Millionen Euro sowie weitere in Bielefeld gestohlene Geräte.

