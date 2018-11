Badbergen

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Badbergen in der Nähe von Osnabrück ist eine Frau gestorben. Zwei Männer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge seien am frühen Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 68 bei Badbergen frontal zusammengeprallt. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Er stehe unter Schock, sagte ein Polizeisprecher.

Der Lastwagen rutschte eine Böschung hinunter und landetet auf dem Dach. Der Lkw-Fahrer kam ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die B68 war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Von RND/dpa