Wolfenbüttel

Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Kreis Wolfenbüttel gestorben. Der Mann kam in einer langgezogenen Linkskurve zwischen Groß Flöthe und Cramme von der Straße ab, touchierte einen Baum und fiel von seiner Maschine, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle.

Von RND/dpa