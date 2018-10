Bad Münder

Ein Lastwagenfahrer ist in Bad Münder in zwei Autos gekracht und hat so einen Schaden von mindestens 50.000 Euro angerichtet. Der 44-Jährige übersah in der Nacht zum Dienstag einen am Straßenrand der B 217 geparkten Wagen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in ein davor abgestelltes Auto geschoben.

Der Fahrer des 7,5-Tonners wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch an einer Grundstücksmauer im Ortsteil Hachmühlen entstand ein Schaden.

Von dpa/RND