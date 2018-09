Bremerhaven

Bei einem Unglück an der Weser in Bremerhaven ist am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen. Die 30-Jährige war mit ihrem Auto am späten Abend aus noch ungeklärter Ursache ins Hafenbecken an der Seebäderkaje gefahren, wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte. Obwohl Dutzende Rettungskräfte binnen weniger Minuten an der Weser eintrafen, konnten sie die Frau nach mehrstündiger Suche nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen. Das Auto lag in sieben Meter Tiefe am Grund der Weser.

Unklar ist, warum das Auto in die Weser stürzte. Zeugen hätten von einer höheren Geschwindigkeit berichtet, mit der der 3er-BMW über die Kaikante ins Wasser fuhr, sagte Einsatzleiter Lutz Schüßler. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von frs/RND