Verden

Ein früherer leitender Mitarbeiter soll bei der Verdener Tafel mehr als 30 000 Euro unterschlagen haben. Wie die Polizei zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mitteilte, sei der Mann bereits im vergangenen Jahr gestorben. „Gegen Tote wird nicht ermittelt, doch will die Polizei die näheren Umstände in Erfahrung bringen“, so ein Sprecher.

Sämtliche Rücklagen des Vereins seien weg, sagte die Geschäftsführerin der Einrichtung der „Kreiszeitung“. Der Kauf eines neues Wagens und Arbeiten an dem Tafel-Gebäude seien daraufhin abgeblasen worden. Ein Prüfungsverfahren läuft. Die bundesweit mehr als 934 gemeinnützigen Tafeln sammeln einwandfreie überschüssige Lebensmittel von Herstellern und Händlern, um sie dann an Bedürftige zu verteilen.

Von dpa/RND