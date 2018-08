Hannover

Das Unwetter über Norddeutschland hat den Bahnverkehr in mehreren Bundesländern am Donnerstagabend zum Erliegen gebracht. Nach Angaben der Bahn wurde der der Fernverkehr nördlich von Hannover eingestellt, nachdem auf mehreren Strecken Bäume in die Oberleitungen gefallen waren

Gesperrte Strecken im Fernverkehr

Hannover – Hamburg – Kiel

Hannover – Bremen – Norddeich

Bremen – Hamburg

Hamburg –Berlin

Hamburg –Stralsund

Die Deutsche Bahn hat in mehreren Bahnhöfen Hotelzüge bereitgestellt, unter anderem in Berlin, Hannover und Dortmund.

Auch der Regionalverkehr ist in Niedersachsen vom Unwetter betroffen. Mehrere Strecken sind nur teilweise oder gar nicht befahrbar.

Metronom

Alle Strecken sind vom Unwetter betroffen.

Hamburg – Stade – Cuxhaven

Uelzen – Hannover – Göttingen

Hamburg – Lüneburg – Uelzen

Hamburg – Rotenburg – Bremen

Erixx

Keine Bahnen zwischen Soltau und Schneverdingen sowie Bremen und Langwedel.

Enno

Keine Bahnen zwischen Hildesheim und Wolfsburg sowie Hannover und Wolfsburg .

Nordwestbahn

Der komplette Betrieb der Regio S-Bahn in Bremen wurde eingestellt. Die Strecke zwischen Vechta und Lohne ist gesperrt.

Wann und ob die Regionalstrecken wieder freigegeben werden können, ist nach Angaben der Bahn unklar. „Wir hatten ein teilweise massives Unwetter“, sagte ein Sprecher.

Mehr in Kürze.

Von frs/RND