Bremen

Wegen seines Unmuts über einen neuen Haarschnitt hat ein 34-Jähriger in einem Friseursalon in Bremen Pfefferspray versprüht. Dabei wurden die 52 Jahre alte Chefin, die ihm die Haare geschnitten hatte, und eine 23 Jahre alte Mitarbeiterin leicht verletzt. Der 34-Jährige soll nach Polizeiangaben vom Donnerstag anschließend noch den Mittelfinger gezeigt und dann geflüchtet sein. Beamte nahmen ihn kurz darauf am Bahnhof fest.

Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, da bei einer Untersuchung am Mittwoch ein nicht zugelassener Böller entdeckt wurde.

Von RND/dpa