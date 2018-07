Ehra-Lessien/Wolfsburg

Ein Testfahrer ist bei einem Unfall auf der VW-Teststrecke in Ehra-Lessien ums Leben gekommen. In Folge des Unglücks am späten Mittwochvormittag sei einer von zwei beteiligten Volkswagen-Mitarbeitern verstorben, wie VW am Freitag bestätigte.

„Wir sind tief betroffen und bitten um Verständnis, wenn wir uns aus Rücksichtnahme auf die Hinterbliebenen und angesichts laufender Ermittlungen nicht näher äußern“, sagte ein VW-Sprecher.

Polizei ermittelt nach tödlichem Arbeitsunfall bei VW

Auch die Polizei in Gifhorn bestätigte den Vorfall und hat Ermittlungen wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls aufgenommen. Nähere Auskünfte wollte eine Polizeisprecherin nicht machen, da es sich bei der VW-Teststrecke nicht um öffentlichen Verkehrsraum handle. Das Prüfgelände ist Eigentum des Volkswagen-Konzerns.

Auf der VW-Teststrecke kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Zuletzt war im Februar 2016 ein 28-jähriger Testfahrer tödlich verunglückt. Er war mit seinem Pkw nach einem Überholmanöver am Ausgang einer Steilkurve vermutlich aufgrund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Von Florian Heintz