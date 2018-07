Vechta

Ein 31 Jahre alter Ägypter ist in Vechta in der Nacht zu Sonntag von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Männer bereits einige Stunden zuvor aneinander geraten.

Polizei sucht Messerstecher

Um den Streit zu klären, hätten sich der 31-Jährige und der andere, ebenfalls arabischstämmige Mann, am Abend noch einmal getroffen. Dabei habe der bislang unbekannte Mann ein Messer gezogen und es dem Ägypter zweimal in den Rücken gerammt. Der 31-Jährige kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht dem Polizeisprecher zufolge nicht. Nach dem Täter werde noch gesucht.

Von RND/dpa