Vechta

Um die Versorgung von Frühgeborenen zu verbessern, erhalten drei Kliniken in Niedersachsen Muttermilchbanken. Die erste wird an diesem Freitag am Marienhospital in Vechta eröffnet; das Klinikum Wolfsburg und das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover sollen folgen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. An den drei Standorten werde Milch von stillenden Müttern entgegengenommen, die in dem entsprechenden Krankenhaus gerade entbunden hätten, sagte ein Ministeriumssprecher. Das Land fördert das Projekt, mit dem auch dem Online-Handel mit Muttermilch entgegen gewirkt werden soll.

Von lni/RND