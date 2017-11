Verband will Schullaufbahnempfehlung zurück

Goslar. „Wir fordern, dass die künftige Landesregierung die Laufbahnempfehlung wieder einführt“, sagte der Vorsitzende Horst Audritz im Vorfeld des Philologentags 2017, der am Dienstag in Goslar beginnt. Die derzeitigen Beratungsgespräche seien „reine Augenwischerei“ und ohne konkrete Schullaufbahn-Empfehlung überflüssig. Ohne Empfehlung landeten mittlerweile viele Kinder an einer falschen Schule, für die sich nicht geeignet seien. Im Philologenverband sind mehr als 8000 Lehrkräfte organisiert, die vorwiegend an den Gymnasien unterrichten.

Von lni