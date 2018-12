Verden

Eine 80-jährige Frau hat auf einem Parkplatz in Verden beim Einparken vier Autos angefahren und stark beschädigt. Die Frau erlitt am Samstagmittag einen Wadenkrampf und trat dabei fest auf das Gaspedal, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dadurch verlor die 80-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr rückwärts in einem Bogen über den Parkplatz gegen vier geparkte Autos.

Die Frau blieb unverletzt. Drei der beschädigten Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 31.000 Euro geschätzt.

Von RND/jos/dpa