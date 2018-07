Verden

Mehrere Briefe mit weißem Pulver haben am Freitag in Verden an der Aller Großeinsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. „Betroffen sind die Kreisverwaltung und die Hauptstelle der Sparkasse“, sagte ein Polizeisprecher. Teile der Gebäude seien geräumt worden. Ein Dutzend Personen, die mit der Substanz irgendeiner Form in Kontakt gewesen sein sollen, würden vorsorglich medizinisch versorgt. „Verletzt ist nach derzeitigem Stand aber niemand“, sagte Menzel. Zuvor hatten Medien über die verdächtigen Postsendungen berichtet.

Erst die Kreisverwaltung, dann die Sparkasse

Am Morgen fiel laut dem Polizeisprecher zunächst ein Brief in der Poststelle der Kreisverwaltung auf. Die Mitarbeiter setzen einen Notruf ab und der Eingangsbereich des Gebäudes wurde geräumt. Etwa zwei Stunden später entdeckten Mitarbeiter der Hauptfiliale der Kreissparkasse dann weitere verdächtige Umschläge mit einer weißen Substanz. An beiden Orten sollen Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) klären, um welche Substanz es sich handelt. „Nach ersten Analysen ist es aber kein biologischer Kampfstoff“, sagte Menzel.

Von RND/lni