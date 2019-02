Wietze

Wer kann dabei helfen, Ronald Erich Köhlmann wiederzufinden? Der 54-Jährige wird seit Sonnabend vermisst. Gegen 17.40 Uhr wurde er zuletzt gesehen. Wie die Polizei mitteilte, lebt er in einem Pflegeheim in Wietze bei Celle. Er sei vermutlich in hilfloser Lage, ist orientierungslos und kann sich nicht verständlich machen. Auffällig sei, dass er sich bei Aufregung an den Kopf schlage.

Der Vermisste ist 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank, dunkelhaarig mit beginnender Ergrauung und hat ausgeprägte Geheimratsecken.

Bekleidet ist er vermutlich mit einer dunklen Winterjacke und einer hellen Hose.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Trotz der Suche mit Unterstützung von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Suchhunden sowie eines Polizeihubschraubers konnte der Mann bisher nicht gefunden werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05141/ 277-0 entgegen.

Von RND/ewo