Stade

Zwei Erntehelfer sind bei einem Bad in der Elbe bei Stade vermutlich ertrunken. Die Suche nach den beiden 23 und 25 Jahre alten Männern sei ohne Ergebnis abgebrochen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Im Falle neuer Hinweise könne die Suche aber wieder aufgenommen werden. Ein dritter Mann konnte sich an Land retten. Zeugen hatten lautes Rufen gehört und gesehen, dass die beiden Männer im Fluss untergegangen waren.

Zur Galerie Rund 100 Einsatzkräfte suchen in und entlang der Elbe nach zwei vermissten Erntehelfern.

Suchaktion erfolglos

Rettungskräfte hatten am Sonntagabend mit einem Großaufgebot nach den Männern gesucht. An der Suche waren Taucher, elf Boote und ein Hubschrauber aus Hamburg beteiligt - insgesamt waren etwa 100 Retter an der Elbe, auch Sonargeräte waren im Einsatz. Warum die beiden jungen Männer sich nicht an Land retten konnten, ist nach wie vor nicht geklärt.

