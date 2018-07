Hannover

Fast jeder zweite Hilfesuchende der niedersächsischen Schuldnerberatungsstellen hat Schulden bei Telekommunikationsunternehmen. Von den rund 85.000 Männern und Frauen, die 2017 die Hilfe der Beratungsstellen in Anspruch nahmen, hatten sich rund 48 Prozent bei entsprechenden Anbietern verschuldet. Das hat das Landesamt für Statistik (LSN) am Montag mitgeteilt. Bei den 20- bis 25-Jährigen lag die Quote sogar bei fast 70 Prozent.

Durchschnittliche Schuldenhöhe beträgt 28.000 Euro

Die Schuldner hatten weitere offene Forderungen zudem vor allem bei öffentlichen Gläubigern (52 Prozent) sowie bei Versicherungen und Banken (jeweils rund 33 Prozent). Gut die Hälfte der Schuldner stand bei mehr als fünf Gläubigern in der Kreide. Die durchschnittliche Schuldenhöhe betrug mehr als 28 000 Euro. Hauptursachen für die Überschuldung waren Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung und Scheidung.

Von RND/dpa