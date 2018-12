Wedemark/Schwarmstedt

Auf der Autobahn 7 wird weiter gebaut. Während die Dauerbaustelle zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Schwarmstedt gerade schrittweise abgebaut wird, wird zwischen Schwarmstedt und dem Rasthof Allertal eine Neue eingerichtet. Von Montag, 3. Dezember, bis Sonnabend, 8. Dezember, wird jeweils von 19 bis 6 Uhr der Hauptfahrstreifen in Richtung Hamburg gesperrt. Die Geschwindigkeit wird für den Verkehr auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert. Grund sind notwendige Schweißarbeiten an der Allerbrücke. Darauf weist die zuständige Geschäftsstelle der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden hin.

Bei den umfangreichen Sanierungsarbeiten der Brücke von August 2016 bis März 2017 wurden weitere Schäden am Tragwerk unterhalb der Autobahn festgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Diese werden seit Montag behoben. Für die Arbeiten ist eine Minimierung der Schwingungen notwendig, weshalb ein Fahrstreifen gesperrt und die Geschwindigkeit reduziert werden muss.

Von jsp