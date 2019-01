Der Norden Neujahrsempfang im Kloster Loccum - Weil beklagt Abgehobenheit der Eliten Mit einer nachdenklichen Rede von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wurde der traditionelle Empfang im Kloster Loccum eröffnet. Wie immer gab es Butterkuchen.

06.01.2019, Niedersachsen, Rehburg-Loccum: Wilfried Bernhard Theising (l-r), Weihbischof in Münster und Offizial des Offizialatsbezirks Oldenburg mit Sitz in Vechta, Horst Hirschler, Abt des Klosters Loccum, Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, stehen zu Beginn des Epiphanias-Empfanges der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover in der Klosterkirche. Zu dem Empfang am Dreikönigstag kommen alljährlich Repräsentanten aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in das Kloster. Foto: Holger Hollemann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa