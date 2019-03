Westerkappeln

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Transporter sind auf einer Landstraße nahe Osnabrück zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 38-Jähriger war am Dienstag mit seinem Wagen im nordrhein-westfälischen Westerkappeln in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit seinem Auto frontal mit dem Transporter einer 47-Jährigen zusammen. Beide wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Kurz nach dem Unfall fuhr auch noch ein drittes Auto in die Unfallstelle. Beide Männer, die in dem Wagen saßen, blieben unverletzt. Die Landstraße 501 blieb an der Unfallstelle stundenlang gesperrt.

Von RND/lni