Westhagen

Ein Mann ist am Freitagabend in Westhagen angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verschwand der Mann am Dresdener Ring auf Höhe der Weimarer Straße kurz im Gebüsch, um zu pinkeln. Daraufhin stellten ihn drei Männer, einer davon mit einem angeleinten Hund, zur Rede.

Plötzlich schlug einer der Männer unvermittelt auf den 43-Jährigen ein, ein anderer trat ihm mehrfach gegen den Kopf. Der Hundehalter beteiligte sich nicht. Zwei Männer verschwanden daraufhin in einem der Häuser in der Weimarer Straße.

Ein unabhängiger Zeuge hatte das Geschehen beobachtet, ebenso die Ehefrau des Geschädigten, die durch das Hundegebell und die Schreie aufmerksam geworden und auf den Balkon geeilt war.

Trotz sichtbarer Verletzungen lehnte der 43-Jährige einen Rettungswagen ab.

Der „Schläger“ war nach Angaben der Zeugen etwa 170 cm groß und trug eine weiße Jacke getragen. Der „Treter“ war etwa 195 cm groß und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck.

