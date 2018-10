Celle

Rund um die Hoyer-Tankstelle in Celle dürfte es am Donnerstagnachmittag voll werden. Grund: Autofahrer zahlen am 18. Oktober 2018 von 14 bis 15.29 Uhr nur 89 Cent pro Liter Diesel, Super und Co. Das teilt der Radiosender 89,0 RTL mit.

Jetzt ist es offiziell: Wir kommen nach Celle! Sei dabei und tanke für 89 Cent pro Liter. >> https://bit.ly/2Clsa3n Gepostet von 89.0 RTL am Mittwoch, 17. Oktober 2018

Grund ist die aktuelle Morgenwette des Senders. Hörerin Isabella Pirrß (30) aus Northeim hatte zuvor gewettet, dass 89.0 RTL es nicht schafft, eine Tankstelle zu finden, die 89 Minuten lang den Liter Sprit für gerade mal 89 Cent anbietet. Die Celler Hoyer-Tankstelle in der Hogrevestraße im Stadtteil Altenhagen macht mit und hält dagegen.

Sollte es zu einem Abbruch der Aktion kommen, gewinnt die Hörerin aus Northeim die Wette – und sichert sich damit 1000 Euro.

Bedingung für das günstige Tanken: Teilnehmen dürfen nur Besitzer eines Führerscheins und Fahrzeuge bis 2,5 Tonnen Gesamtgewicht. Zwei- und Zusatztanks sind nicht erlaubt. Mitarbeiter von 89.0 RTL und Hoyer-Tankstellen sind vonm der Aktion ausgeschlossen.

Achtung: Bei vergleichbaren Aktionen des Senders waren Verkehrsbehinderungen an den Tankstellen die Folge.

Von ewo/RND