Weyhe

Unbekannte haben in Weyhe ( Landkreis Diepholz) in zwei Bankfilialen je einen Geldautomaten gesprengt. Ob sie bei ihrer Tat in der Nacht zum Mittwoch Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Automaten befanden sich in einer Commerzbank- und einer Volksbank-Filiale, die sich in der Bahnhofstraße ein Gebäude teilen.

Gebäude wird evakuiert

Da die Auswirkungen der Explosion zunächst schwer einzuschätzen waren, wurden die Mieter des Hauses den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht, konnten aber rund anderthalb Stunden später in ihre Wohnungen zurückkehren. Von den Tätern, die in einem Kleintransporter entkamen, fehlte laut Polizei zunächst jede Spur.

Von RND/lni