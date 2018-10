Der Norden DDR-Regime - Wie die Stasi einen jungen Höhlenforscher aus Goslar überwachte Die Stasi observierte nicht nur DDR-Bürger – sondern auch den heutigen Nationalpark-Harz-Sprecher Friedhart Knolle – weil sich der junge Geologe aus Goslar für Höhlen interessierte.

„Größe: ca. 190 cm, Haar: dunkel, Sonstiges: Backenbart“: Friedhart Knolle war als junger Geologe häufig in der DDR, hier 1983 mit seiner Frau Birgitta in den Ostharzer Rübelandhöhlen. Stasi-Spitzel hefteten sich an seine Fersen. Quelle: S.Kempe/pid