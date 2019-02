Wildeshausen

Nahezu ungebremst ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen (Kreis Oldenburg) in ein Stauende gekracht und tödlich verletzt worden. Der in Richtung Hamburg fahrende Mann habe den stockenden Verkehr am Dienstagnachmittag offenbar zu spät bemerkt, teilte die Polizei mit. Der 52-Jährige aus Stendal krachte auf den langsam rollenden Sattelzug eines 73-jährigen aus Zwickau, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf das Heck eines weiteren Sattelzuges geschoben wurde. Der Fahrer dieses Lkw, ein 25-jähriger Mann aus Polen, erlitt einen Schock. Der 73-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Der Schaden summierte sich auf mindestens 150.000 Euro.

Von RND/lni