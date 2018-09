Bültum (Landkreis Hildesheim)

Eine 21-jährige Autofahrerin ist bei einem Wildunfall nahe Bültum (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte ihr Wagen am Freitagabend gegen ein Wildschwein, kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock aus dem Auto gerissen wurde. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau ins Krankenhaus.

Unfälle mit Wildtieren sind keine Seltenheit

Unfälle mit Wildtieren sind in der dunklen Jahreszeit keine Seltenheit. Doch wie reagiert man auf Tiere am Wegesrand? Warum Autofahrer nach einem Wildunfall nie die angefahrenen Tiere mitnehmen sollen, lesen Sie hier.

Warnen lassen, bevor es zu einem Unfall kommt, können Sie sich mit der kostenlosen App „Wildwarner". Sie wertet Fahrgeschwindigkeit, Standort und Uhrzeit aus und warnt so vor einem möglichen Wildwechsel. Wer einen Wildunfall hat, erfährt via App mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, was danach zu tun ist.

Von dpa/RND/kb