Wolfenbüttel

Ein betrunkener 71 Jahre alter Mann hat in Wolfenbüttel seinen Schäferhund auf eine frei laufende Katze gehetzt. Der Hund habe bei dem Vorfall am Samstagabend so stark zugebissen, dass die Katze wenig später verendete, teilte die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen mit.

Die Besitzer der Katze hätten den Vorfall mitbekommen und das Tier beerdigt, sagte ein Sprecher. Der Hundehalter ging nach der Tat weg. Polizisten trafen ihn laut Mitteilung kurz darauf zu Hause an. Er habe sich unberührt gezeigt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Von RND/dpa