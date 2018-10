Volzum

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Wildtier in Volzum (Landkreis Wolfenbüttel) gestorben. Der 38-Jährige sei alleine auf einer Landstraße unterwegs gewesen und mit einem größeren Tier zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Durch den anschließenden Sturz prallte er mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Passanten versuchten noch den Mann wiederzubeleben, doch aufgrund seiner schweren Verletzungen starb er noch an der Unfallstelle. Das Tier wurde bisher noch nicht gefunden.

Von RND/dpa