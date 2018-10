Der Norden Youtube an Schulen - #NichtEgal klärt über Hass im Netz auf Mit einer bundesweiten Aufklärungskampagne an Schulen startet die Videoplattform Youtube ein Aufklärungsprojekt gegen Hass im Netz. Die Initiative #NichtEgal will junge Nutzer sensibilisieren.

Die YouTuberin Yvonne Pferrer (2.v.r) spricht in der Oberschule im Park während eines Schul-Workshops zum Auftakt zur Initiative gegen Hass im Netz mit Schülern der 7. Klasse. An mehr als 60 Schulen sollen Schüler als Mentoren ausgebildet werden, die ihr Wissen an andere Schüler weitergeben. Quelle: dpa