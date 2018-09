Hannover

Um die Unfallgefahr weiter zu verringern, sind in den vergangenen fünf Jahren in Niedersachsen 20 Bahnübergänge geschlossen worden. Derzeit gebe es noch 2134 Bahnübergänge, wie die Deutsche Bahn mitteilte. 1409 Bahnübergänge in Niedersachsen sind technisch mit Schranken oder Blinklichtern gesichert, 725 zumeist schwach frequentierte Überwege an Nebenstrecken haben keine Sicherung. Nach den jüngsten verfügbaren Daten kam es 2016 in Niedersachsen zu 20 Zusammenstößen an Bahnübergängen.

725 Bahnübergänge ungesichert

Regelmäßig werben Bahn, ADAC und Bundespolizei auch vor Ort für ein sicheres Überqueren von Bahnübergängen, an diesem Dienstag in Mellendorf bei Hannover.

