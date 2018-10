Stade

Ein Regionalzug hat an einem Bahnübergang in Stade eine Schülerin erfasst und tödlich verletzt. Die 16-Jährige habe am Montag gegen 13 Uhr auf dem Weg von der Schule nach Hause mit ihrem Fahrrad vor einer geschlossenen Halbschranke zunächst gewartet, bis ein Zug vorbeigefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Dann habe sie, trotz noch geschlossener Schranke, den Übergang bertreten. Einen aus der Gegenrichtung kommenden Zug habe sie dabei übersehen.

Lokführer erleidet Schock

Der Lokführer bremste sofort, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Nach einem Bericht des „Stader Tageblatts“ fahren die Züge auf der Strecke fast 120 Stundenkilometer. Die Jugendliche wurde mit ihrem Fahrrad vom Zug erfasst, durch die Luft geschleudert und blieb schließlich tödlich verletzt auf den Schienen liegen. Der Lokführer erlitt einen Schock. Die 130 Fahrgäste in dem Zug blieben unverletzt. Die Bahnstrecke zwischen Stade und Cuxhaven wurde für etwa zweieinhalb Stunden in beiden Richtungen gesperrt. 45 Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter waren an der Unfallstelle im Einsatz.

