Peine

Auf der Autobahn 2 ist es am Montag erneut zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Am Vormittag fuhr laut Polizeiangaben ein Kleintransporter zwischen der Raststätte Zweidorfer Holz und Peine-Ost in Fahrtrichtung Hannover auf einen Autotransporter auf. In dem folgenden Stau krachten dann drei Sattelzüge ineinander. Sowohl der Transporterfahrer als auch der im Wrack seines Führerhauses eingeklemmte Verursacher des zweiten Unfalls kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Für die Aufräumarbeiten an beiden Unfallstellen wurde die A2 zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Peine-Ost zwischenzeitlich gesperrt. Mittlerweile ist die Teilstrecke wieder einspurig freigegeben.

Bereits am Donnerstag hatten zwei Unfälle, darunter ein tödlicher, auf der A2 bei Hannover den Verkehr teilweise für mehrere Stunden zum Erliegen gebracht.

Von RND/dpa/ms